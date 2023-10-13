На Прикарпатье женщина избила соседку, потому что у нее во дворе живет много кошек, за которыми она не следит, и животные забредают к соседям в поисках пищи. Суд признал виновной жительницу Франковщины в избиении и назначил ей 160 часов общественных работ.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор Калушского горрайонного суда от 4 октября.

Досудебное следствие установило, что конфликт между двумя женщинами в Калушской общине произошел 14 марта. Обвиняемая увидела через забор, как ее соседка вышла из авто, и сразу набросилась на нее.

Женщины начали ссориться, а в какой-то момент обвиняемая взяла метлу и через забор деревянной ручкой принялась бить противницу, от чего ручка сломалась. Она нанесла ей несколько ударов по рукам.

"В результате избиения потерпевшей нанесены телесные повреждения в виде двух синяков в участках правой руки и трех синяков в участках левой руки, которые согласно заключению эксперта относятся к легким телесным повреждениям", – говорится в приговоре суда.

В суде обвиняемая признала свою вину. Она объяснила, что с потерпевшей у нее давний конфликт, связанный с тем, что соседка держит много кошек, однако не ухаживает за ними.

Коты постоянно приходят к ней во двор в поисках еды. 14 марта, когда она ужинала, к ней тоже забежал кот, который хотел есть, но она его прогнала, рассказала в суде обвиняемая.

В это время она и увидела, что соседка приехала домой, и спровоцировала конфликт.

Суд признал женщину виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначил наказание в виде 160 часов общественных работ. На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Ивано-Франковский апелляционный суд.

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