Утром 13 октября в Мелитополе прозвучал взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, подробности уточняются.

Позже факт взрыва подтвердил представитель российской т.н "администрации" Владимир Рогов.

Украинские паблики пишут, что взрыв прозвучал в центре города. Журналисты предположили, что работала российская система ПВО.

Напомним, в сентябре в Мелитополе был нанесен удар по российской базе, несколько десятков офицеров РФ погибли. Штаб был расположен на территории моторного завода - это южная часть города.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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