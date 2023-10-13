Утром в Мелитополе прогремел взрыв
Утром 13 октября в Мелитополе прозвучал взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, подробности уточняются.
Позже факт взрыва подтвердил представитель российской т.н "администрации" Владимир Рогов.
Украинские паблики пишут, что взрыв прозвучал в центре города. Журналисты предположили, что работала российская система ПВО.
Напомним, в сентябре в Мелитополе был нанесен удар по российской базе, несколько десятков офицеров РФ погибли. Штаб был расположен на территории моторного завода - это южная часть города.
Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.
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