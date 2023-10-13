Европейская косуля. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал интересные факты о европейской косуле.

Подборка появилась в Фейсбуке.

  • Хотя косуль часто называют дикими козами, однако на самом деле они являются близкими родственниками оленей, а не коз.
  • Несмотря на то, что косуля от природы осторожна и робка, драки самцов во время гона поражают своей жестокостью.
  • Испуганные животные издают звуки, напоминающие собачий лай.
  • Косули не относятся к моногамным животным. Обычно они формируют новые пары каждый брачный сезон.
  • Как и у оленей, рога у косуль носят только самцы.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото цикория из зоны отчуждения.

Также заповедник показывал фото толстого барсука, который нагуливает бока перед зимой.

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