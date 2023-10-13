Почти олени, которые лают. Интересные факты о европейских косулях зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал интересные факты о европейской косуле.
Подборка появилась в Фейсбуке.
- Хотя косуль часто называют дикими козами, однако на самом деле они являются близкими родственниками оленей, а не коз.
- Несмотря на то, что косуля от природы осторожна и робка, драки самцов во время гона поражают своей жестокостью.
- Испуганные животные издают звуки, напоминающие собачий лай.
- Косули не относятся к моногамным животным. Обычно они формируют новые пары каждый брачный сезон.
- Как и у оленей, рога у косуль носят только самцы.
Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото цикория из зоны отчуждения.
Также заповедник показывал фото толстого барсука, который нагуливает бока перед зимой.