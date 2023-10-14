Полиция разыскала двух киевлянок, которые катались по городу во время комендантского часа и публиковали видео в TikTok.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Фейсбуке.

Сперва появилось видео, где две девушки в машине обсуждают, как они едут по Киеву в половину первого ночи, выезжая при этом на встречную полосу.

Позже полиция заявила, что выписала штраф на ту из девушек, которая находилась за рулём.

"Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города, посетительница попросила подругу отвезти её домой. Далее они ездили по городу ночью, нарушая ПДД. Уже через несколько часов правоохранители установили личность нарушительницы", - заявили в полиции Киева.

Ранее киевская блогерша в очередной раз показала, как катается на машине во время комендантского часа. Судя по кадрам, она ехала с молодым человеком по Южному мосту через Днепр, сидя на пассажирском сиденье.

Мы также сообщали, как в КГВА прокомментировали катание блогеров по Южному мосту.

"Понятна возмущённая реакция общества на видео в социальных сетях, где кто-то разъезжает во время комендантского часа. Конечно, это нарушение. И в каждом отдельном случае нужно разбираться", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.