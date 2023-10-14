В Хмельницкой области мужчина похитил из банковского терминала, располагавшегося в его собственном магазине 80 тысяч гривен, а после этого утопил аппарат в пруду и сообщил в полицию, что в магазин проникли воры, которые вынесли терминал.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области на своём сайте.

Событие произошло в августе. В одной из деревень Деражнянского района Хмельницкой области местный предприниматель взломал банковский терминал, что был установлен в его магазине. После того, как мужчина извлёк банкноты, он сымитировал взлом, а сам терминал выбросил в пруд неподалёку. Затем он обратился в полицию и сообщил, что в его магазин проникли воры и вынесли платёжный терминал.

Правоохранители выехали на место происшествия и, проведя ряд оперативно-розыскных действий, установили, что преступление совершил сам владелец магазина.

Сотрудники полиции также обнаружили и изъяли похищенные банкноты.

Общая сумма ущерба вместе со стоимостью терминала составила 120 тысяч гривен. Следователи объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершённая в условиях военного положения).

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