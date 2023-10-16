В Польше подсчитано 20% голосов. У оппозиции и провластной коалиции поровну
В Польше посчитано уже 20% голосов на парламентских выборах. И на данный момент они сильно отличаются от результатов экзит-пола в пользу правящей партии "Право и справедливость".
Правящая ПиС имеет уже 40,49%.
У ультраправой "Конфедерации", которая может войти в коалицию с ПиС, - 7,4%.
А три оппозиционные партии имеют такие результаты:
- "Гражданская коалиция" Туска - 26%
- "Третий путь" - 13,9%
- "Новые левые" - 7,99%.
Таким образом, проценты двух потенциальных коалиций сейчас выровнялись - у обеих по 47,89%.
Напомним, что вчера экзит-полы показывали уверенную победу оппозиции.
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