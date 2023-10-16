В Польше посчитано уже 20% голосов на парламентских выборах. И на данный момент они сильно отличаются от результатов экзит-пола в пользу правящей партии "Право и справедливость".

Правящая ПиС имеет уже 40,49%.

У ультраправой "Конфедерации", которая может войти в коалицию с ПиС, - 7,4%.

А три оппозиционные партии имеют такие результаты:

- "Гражданская коалиция" Туска - 26%

- "Третий путь" - 13,9%

- "Новые левые" - 7,99%.

Таким образом, проценты двух потенциальных коалиций сейчас выровнялись - у обеих по 47,89%.

Напомним, что вчера экзит-полы показывали уверенную победу оппозиции.

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