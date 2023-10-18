В секторе Газа обстрелом разрушена пекарня, которая поставляла хлеб для 100 тыс. человек. Два мирных жителя погибли.

Об этом заявляет палестинское ТВ.

Минздрав Палестины заявляет, что общее число погибших в секторе Газа превысило уже 3300 человек.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.