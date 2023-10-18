Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что уже пятый год подряд ученые организации и Института ядерных исследований НАНУ исследуют мышевидных грызунов из осушенных участков водоема-охладителя ЧАЭС.

Об этом сказано в Фейсбуке заповедника.

"Исследования начались в рамках украинско-японского проекта SATREPS и ставили целью оценить влияние ионизирующего излучения на организм животных. Параллельно собиралась экологическая информация о характере колонизации животными территории бывшего водоема-охладителя.

Война внесла свои коррективы в интерпретацию результатов исследования. Мы рассматриваем бывшую акваторию водоема-охладителя как модель процессов, которые будут проходить на осушенных участках Каховского водохранилища", - сказано в тексте поста.

В заповеднике добавили, что при выполнении работ ни одно животное не пострадало. Их всех вернули в природную среду.

В январе Чернобыльский заповедник начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.

А в сентябре там стартовало исследование водоемов зоны отчуждения.