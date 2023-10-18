Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с украинским спецназом.

Об этом пишет издание Naval News.

По его данным, в сентябре загоны для боевых дрессированных дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное в северо-западной части Крыма, в 90 км от Севастополя. Ранее в этом районе участились рейды украинского спецназа.

"Загоны расположены у причала устричной фермы. Однако они не подходят для разведения устриц, а имеют те же размер и форму, что загоны, которые ВМФ России использует для содержания дельфинов. И этот участок находится отдельно от выставки морских млекопитающих Степной Гавани, что примерно в 5 км", - сообщает издание.

Автора материала, OSINT-исследователь HI Sutton предполагает, что дельфины переброшены в Новоозерное, скорее всего, для того, чтобы защитить эту часть полуострова от украинских спецназовцев.

Дрессированные дельфины считаются эффективными против военных водолазов. Нет ни одного человека, каким бы спортивным или хорошо тренированным он ни был, который мог бы их превзойти в плавании, а встроенный гидролокатор дает им еще большее преимущество.

Дельфинов задействуют для защиты кораблей от водолазов, устанавливающих мины, или водолазов-разведчиков. Животные также могут патрулировать побережье для противодействия рейдам на береговые объекты.

В июне сообщалось, что Россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе.

А в конце лета мы писали, что дельфины в Черном море оказались под угрозой исчезновения из-за военных действий в Украине.