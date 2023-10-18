Россия может использовать ракеты "Кинжал" для ударов по украинским портам.

Такое мнение высказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если раньше мы говорили о том, что они пытались атаковать больше столицу, и это угрожало больше непосредственному так называемому, по их параметрам, центру принятия решений, сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе, могут оказаться под угрозой и порты, в частности, с использованием такого оружия", — пояснила Гуменюк.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что авиация РФ с "Кинжалами" на борту будет на постоянной основе патрулировать в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.

В связи с этим в Воздушных силах сообщили, что в Украине будут чаще объявлять воздушную тревогу при поступлении информации о взлете МиГ-31К .

"Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет. Россия и так ежедневно угрожает нашей стране разнообразными видами вооружения", - заявил сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.