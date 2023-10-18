Сломали ногу. В Киеве задержали друзей предпринимателя, которые пытали его ради крипты
Предпринимателю в Киеве нанесли увечья его друзья, когда пытали, требуя отдать криптовалюту.
Об этом сообщает Офис генпрокурора на официальном сайте.
Согласно имеющейся информации, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру где, угрожая физическим насилием, потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счёт.
Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Однако они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.
Продолжая преступные действия, один из нападавших сломал потерпевшему ногу, другой — угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.
Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на указанный ими счёт электронные средства на сумму около 28 тысяч долларов.
Получив перевод, подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи, после чего скрылись.
Правоохранителям удалось установить преступников. Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них было обнаружено около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.
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