Предпринимателю в Киеве нанесли увечья его друзья, когда пытали, требуя отдать криптовалюту.

Об этом сообщает Офис генпрокурора на официальном сайте.

Согласно имеющейся информации, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру где, угрожая физическим насилием, потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счёт.

Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Однако они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.

Продолжая преступные действия, один из нападавших сломал потерпевшему ногу, другой — угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на указанный ими счёт электронные средства на сумму около 28 тысяч долларов.

Получив перевод, подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи, после чего скрылись.

Правоохранителям удалось установить преступников. Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них было обнаружено около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.

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