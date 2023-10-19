Президент США Джо Байден во время визита в Израиль 18 октября заявил, что родился в этой ближневосточной стране.

Заявление прозвучало во время краткого выступления главы Белого дома перед журналистами по итогам визита.

"Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там", — сказал Джо Байден.

Между тем, как следует из официальной биографии президента Соединенных Штатов, он появился на свет в городке Скрантон, что в штате Пенсильвания, 20 ноября 1942 года. То есть за шесть лет до образования государства Израиль.

Каких-либо разъяснений от самого Байдена или от Белого дома о том, что он имел в виду, не поступало.

Ранее мы приводили другие заявления главы Белого дома, сделанные во время поездки.

Так, он отметил, что Израиль не должен поддаваться негативным эмоциям в связи с нападением ХАМАС и делать ошибки, которые совершили США после терактов 11 сентября 2001 года. По его словам, не следует считать, что все палестинцы входят в ХАМАС.

Также он сказал, что ракетный удар по госпиталю Аль-Ахли в Газе случайно нанесли палестинские радикалы.