Поздно вечером 18 октября россияне ударили по Павлограду Днепропетровской области. Из-за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте, однако при этом никто из людей не пострадал.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.

Также он написал, что ночью противник обстреливал Никопольщину, дважды ударил по Марганецкой общине и один раз – по Мировской. В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой вред они причинили, сейчас выясняют спасатели. Идет обследование пораженной местности.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Под утро ВСУ сбили над Криворожским районом ракету.

Обстрелам подверглись и другие регионы. Так, в Николаеве после двух взрывов возник пожар в неэксплуатируемом складском здании на территории одного из предприятий и были выбиты окна в трёх многоквартирных домах. Куда именно был прилет, не сообщается.

Губернатор Николаевщины Виталий Ким написал, что удар пришелся и по Степовской общине.

"Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура", - сказано в его посте в Телеграм.

Также, по данным мониторинговых пабликов, на юге и севере Украины были замечены "Шахеды".

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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