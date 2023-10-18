Минобороны РФ заявляет, что около 17:40 по Крыму ударили "переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200".

Как утверждают в ведомстве, две ракеты были перехвачены в воздухе, а их фрагменты "упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле".

Ранее мы писали, что сегодня жители Севастополя услышали взрыв. В городе объявили воздушную тревогу.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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