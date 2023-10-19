Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч Лиги конференций с участием украинской "Зари" против "Маккаби" из Тель-Авива, который должен был состояться в Израиле 26 октября. Украинский клуб назвал такое решение "неприемлемым".

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте "Зари".

"На территории нашей страны уже почти 10 лет идет война. За этот период времени, несмотря на трудные времена, луганская "Заря" ни разу не попросила о переносе как минимум еврокубковых матчей и играет в футбол, несмотря на все", - говорится в сообщении.

В "Заре" заявляют, что предлагали поменять место игры, но не время, поскольку в конце ноября у клуба сложный календарь.

Предварительно игру перенесли на месяц - на 25 ноября. На эту дату у "Зари" запланирована игра украинского чемпионата с "Колосом".

"Маккаби" до этой даты должен предложить альтернативное место для ее проведения за пределами Израиля.

Ранее УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели.

Напомним, в Израиле продолжается война с ХАМАС. Силы израильской армии планируют наземную операцию в секторе Газа. Агентство Reuters прогнозирует, что она будет "непревзойденной по своей жестокости".