Граждане Украины все же могут попасть в РФ наземным путем, несмотря на то что с 16 октября Латвия закрыла единственный наземный погранпереход, через который они могли проезжать в Россию.

Как рассказывают в соцсетях украинцы, проехать из стран ЕС можно через Беларусь, на границе которой с РФ нет международного пограничного контроля.

Как говорит украинец Алексей на видео, белорусские пограничники украинцев пускают. И он сам сегодня ночью въехал в Беларусь из Польши по украинскому загранпаспорту.

Правда, нужно помнить, что хоть погранконтроля на границе Беларуси и РФ нет, но контроль паспортов может осуществляться на КПП, которые находятся на российско-белорусской границе. Как показывает практика, контроль этот выборочный. Но, если машина на украинских номерах, то проверят однозначно и шансов попасть в РФ нет. Если на каком-то другом транспорте - то "50 на 50". При этом, естественно, можно проехать, если помимо украинского есть российский паспорт и человек предъявит его для проверки.

В погранслужбе ФСБ РФ уже заявили, что если на границе Беларуси и России у человека проверят документы и он предъявит паспорт гражданина Украины, то ему выпишут административное нарушение за попытку незаконного пересечения границы и отправят назад в Беларусь.

К слову, мужчина на видео говорит, что он сам попытается пересечь границу с РФ из Беларуси на машине по российскому паспорту. А его жена собирается полететь из Минска в московский аэропорт Шереметьево (через этот аэропорт украинцы могут въезжать в РФ, пройдя погранконтроль).

Напомним, что на единственном работающем пограничном переходе из России в Украину возникла огромная пробка.