Латвия закрыла два погранперехода на границе с РФ, один из которых (Виентули) ранее был определен правительством России как единственный наземный переход, через который граждане Украины могли въехать в РФ.

Об этом сообщает портал латвийского телерадиовещания LSM.

"Решение закрыть два пункта пропуска на границе принято после консультаций с другими странами и не противоречит политике самой Украины, которая призывает своих граждан не ездить в Россию", - прокомментировал начальник Госпогранохраны Латвии Гунтис Пуятс.

Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис сообщил, что решение принято в связи с желанием "не допустить нарушения общественного порядка, угрозы нацбезопасности и избежать возможных негативных последствий ситуации, сложившейся в РФ".

На границе уже установлены бетонные заграждения.

Теперь граждане Украины могут въехать в РФ только через московский аэропорт "Шереметьево".

Ранее мы рассказывали, почему РФ закрывает для украинцев почти все пункты пропуска и к чему это приведёт. Главный мотив для РФ в принятии такого решения — создать жителям аннексированных территорий Украины (а именно они сейчас составляют основной контингент украинцев, пересекающих границу РФ) необходимость более активно получать российские паспорта.

Мы также сообщали, что Латвия больше не пускает на территорию страны автомобили с российской регистрацией.