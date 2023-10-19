В Сербии отменили показ украинского фильма "20 дней в Мариуполе" из-за антироссийской пропаганды.

Об этом сообщил местный телеканал Happy TV.

Показ документального фильма о Мариуполе должен был состояться в рамках фестиваля Beldocs, однако Сербская радикальная партия (СРП) заявила, что фильм противоречит официальной политике государства, которое заняло нейтральную позицию по войне в Украине.

"СРП поддерживает Россию и разделяет позицию 80% народа Сербии. Возникает вопрос, кто финансирует продвижение этого антироссийского пропагандистского фильма?" - говорится в заявлении партии.

При этом организаторы фестиваля подчеркнули, что не согласны с позицией СРП и обещают сделать все возможное, чтобы показ фильма состоялся.

Напомним, украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова будет представлять Украину на премии "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

В фильме показано начало полномасштабного вторжения в Мариуполе, удары по жилым домам и роддому, жизнь людей в блокаде и эвакуацию из окружённого российскими войсками города.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Терриконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.