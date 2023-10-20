Из-за обстрелов, погодных условий и технологических нарушений 20 октября без света оказались потребители в девяти областях.

Об этом сообщает Кабинет министров.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей населения, заверили в правительстве. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.

Однако из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались четыре населенных пункта, на Днепропетровщине - два. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Всего за сутки энергетики заживили 16,5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.

В результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 522 МВт*ч. Экспорт в Словакию – 1 000 МВт*ч.

На днях глава ГУР Кирилл Буданов признал, что РФ может создать Украине "вполне реальные проблемы" с электроэнергией этой зимой.

А в первой декаде октября в Киевской области более тысячи абонентов остались без света из-за непогоды.