В пятницу, 20 октября, в приложении "Киев цифровой" произошел масштабный сбой. Это произошло около 13.00 и на момент публикации он пока не устранен.

"Киев цифровой" используется, в частности, для оплаты за парковку. Водитель в мобильном приложении запускает таймер парковки, а, когда уезжает, выключает его, и оплачивает время пребывания на парковочной площадке по тарифу (в центре Киева - 35 гривен в час).

Но те, кто запустил приложение до сбоя, столкнулись с тем, что не смогли его остановить.

"Я припарковалась на Жилянской, отметила парковку в "Киев цифровой" и ушла на тренировку. Через час с небольшим вернулась в авто, хотела остановить парковку и уехать, но в приложении всплыло окошко, что "что-то пошло не так". Посоветовали создать заявку для службы поддержки, но эта кнопка в приложении тоже не работала. Единственное, что продолжало исправно работать — таймер. Он и дальше считал "время парковки", хотя на тот момент я уже уехала с площадки.

Связаться с "Киевтранспарксервисом" по телефону горячей линии было непросто, очевидно, с Проблемой "лишнего" парковочного времени столкнулась не только я. Но даже когда удалось дозвониться, оператор ничем не помог. Только подтвердил, что приложение дало сбой и предложил создать заявку по моей жалобе. При этом как остановить таймер, и не придется ли платить за три часа парковки вместо часа, он не ответил",— рассказала нам киевлянка Марина.

"Страна" связалась с пресс-службой КГГА, и попросила объяснить, что случилось с приложением "Киев цифровой", и как теперь быть водителям.

На что в пресс-службе заметили, что "городские цифровые сервисы могут работать с перебоями. В том числе, и "Киев Цифровой". Сказали также, что проблему уже устраняют, но непонятно, сколько это займет времени. В то же время в КГГА тоже не смогли ответить на вопрос, что делать водителям, которым приложение продолжает насчитывать время за парковку.

К примеру, для тех, кто припарковался в 13.00 на час, по факту пошел уже четвертый час парковки. То есть, вместо 35 гривен, насчитают уже 140 гривен. И каждый дополнительный час сбоя — еще плюс 35 гривен.

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