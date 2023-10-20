Управление прессы и информации Минобороны Украины возглавил 43-летний журналист, писатель Илларион Павлюк.

Рассказываем, что о нем известно.

Илларион Павлюк - автор документальных фильмов и книг. Пишет фантастику, триллеры и детективы.

В 2015 году воевал на Донбассе в составе добровольческого батальона "Гарпун". С начала полномасштабного вторжения РФ мобилизовался в одно из подразделений ГУР.

Родился в 1980 году в городе Скадовск Херсонской области. В детстве десять лет жил с родителями на Сахалине в РФ. Потом в Луганске.

Окончил Луганский национальный университет имени Даля по специальности "Журналистика". Работал репортером-международником в Киеве, специализировался на арабо-израильском конфликте. В 21 год начал ездить в горячие точки, брать интервью у палестинцев.

Был продюсером документально-художественных проектов на канале "1+1". Совладелец продакшн-компании Ivory Films. Автор ряда документальных фильмов: "Код нации", "Обыкновенные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка Мозгов", "Лазурная пыль" и другие.

В 2018 году вышел его дебютный роман — "Белый пепел", детектив с отсылками к повести Гоголя "Вий". В 2019 году - фантастический роман "Танец недоумка". В 2020 году - триллер "Я вижу, вас интересует тьма".

Бывшая замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что пригласила Павлюка вместе создавать военный телеканал, "потому что считаю его профессионалом в этой сфере". Комментируя его назначение на должность отметила, что "он уже работал в министерстве, знает специфику".

Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны Украины.

А также, что известно о министре обороны Рустеме Умерове.