Вечером 20 октября в Севастополе слышны взрывы.

Об этом пишут крымские паблики.

Сообщается о пуске ракет. Как минимум две якобы удалось сбить.

В городе объявлена воздушная тревога. Магазины закрылись, транспорт остановлен, люди идут пешком.

Также севастопольские паблики пишут о минимум четырех сбитых ракетах и что в Севастополе дошло до применения средств дымовой маскировки в бухте.

Назначенный РФ т.н "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе работает система ПВО.

Также он написал, что, по предварительным данным, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.

Назначенный РФ т.н "глава" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по подконтрольной России части региона и Крыму выпущено "не менее 10-15 ракет, в том числе – переделанных С200".

Сальдо утверждает, что только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три – в Каховском и две – в Геническом округе.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

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