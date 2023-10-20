Облэнерго Прикарпатья обратилось к местным жителям с необычной просьбой. Энергетики призвали граждан не забрасывать обувь на провода линий электропередач.

Об этом говорится в сообщении на странице "Прикарпатьеоблэнерго" в Facebook.

"Проблема "брошенных" кроссовок на воздушных линиях электросетей остается актуальной в течение многих лет. Например, обувь из фотографий можно встретить на линиях электропередач Ивано-Франковска и окрестных сел. Однако специалисты АО "Прикарпатьеоблэнерго" предостерегают о последствиях пренебрежения электрической безопасностью. Энергетики обращаются к родителям: поговорите с вашими детьми и объясните всю опасность такого баловства. Если пытаться забросить кроссовку на электропровод, последний может оборваться и ударить электрическим током до смерти. Также забрасывание обуви на линии электропередач может вызвать короткое замыкание, повредить сети и, как следствие, вызвать аварийные обесточивания", - говорится в сообщении.

Энергетики призывают граждан, которые увидели висящие кроссовки на электропроводах, сообщать на горячую линию АО "Прикарпатьеоблэнерго" по телефону: 0 800-50-40-20.

"В случае, когда вы увидели оборванный провод, отойдите от него на расстояние не менее восьми метров и позвоните на горячую линию. До приезда специалистов, по возможности, осуществляйте охрану локации вблизи оборванного провода и извещайте об опасности прохожих", - добавили в облэнерго.

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