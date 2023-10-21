Министр юстиции Украины Денис Малюська необычно анонсировал закупку лапши за бюджетные деньги.

Об этом он сообщил в специально записанном видео на своей странице в ФБ.

"Слышите запах? Пахнет выборами. А что нужно любому политику для выборов? Правильно - лапша! Собираемся закупить 160 тонн. Готовьте уши!" - рассказал министр в обращение.

Впрочем, смысл видео был не в выборах, а в том, что Минюст решил закупить за счет бюджетных средств 160 тонн лапши. Что министр и проанонсировал таким оригинальным способом.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Малюська рассказал, что его подчиненные "честно пизд@ть ещё не научились, а нечестно могут"

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