Байден прямо заявил, что атака ХАМАС на Израиль была призвана сорвать сделку по Саудовской Аравии.

Об этом пишет издание ABC News, ссылаясь на слова президента США на одном из мероприятий.

"Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль... И они вот-вот признали бы Израиль. И это бы объединило Ближний Восток", - заявил Джо Байден.

Ранее о такой версии писали многие западные СМИ.

Признание Израиля саудитами могло бы помочь США снизить влияние Ирана в регионе и взять под контроль цены на нефть.

Ранее Джо Байден заявил о готовности США отправить на Ближний Восток военные силы.

"Мы готовы переместить наши дополнительные активы по мере необходимости. Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией: не делайте этого", - сказал американский лидер.

Мы также анализировали, почему Израиль до сих пор не начал сухопутную операцию в секторе Газа. Высказываются самые разные версии - от погодных условий до неготовности израильской армии к масштабному наступлению (нужно время на подготовку). Однако, судя по публикациям в западных СМИ, главная причина - позиция США.