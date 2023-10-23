Во Флориде преступник, разыскиваемый полицией, попытался сбить следователей с толку, установив возле своего дома большую табличку с надписью: "Джонни Йейтс здесь НЕ живёт!"

Хитрость не сработала. 41-летний Йейтс, которого разыскивали по обвинению в нанесении побоев, незаконном удерживании людей и подделке документов, в конечном итоге был задержан.

Об этом пишет газета New York Post.

Сообщается, что помощники шерифа прибыли к частному дому Йейтса в Лейкленде после получения ориентировки, согласно которой он находится внутри. Перед окном дома на веранде они заметили доску с надписью: "Джонни Йейтс здесь НЕ живёт!"

"Ну и дела... Доска для фломастера никогда раньше нам не лгала – стоит ли нам проверять?" - пошутил один из следователей.

Полицейские допросили человека, выходящего из дома, и тот подтвердил, что Йейтс был там. После того как дом был окружён и полиция потребовала у беглеца выйти, прошёл час безрезультатного ожидания.

Тогда полицейским пришлось пустить в ход гранаты со слезоточивым газом. После этого из дома вышли четыре человека, но Йейтса среди них не оказалось.

"Помощники шерифа вызвали еще несколько человек, но Джонни по-прежнему не ответил, поэтому мы вбросили ему вторую порцию "сдающегося дыма" - положили в дом, чтобы немного подышал", - рассказал один из полицейских.

В конечном итоге разыскиваемого удалось задержать только после того, как в его дом вошли шерифы с поисковой собакой. Беглеца обнаружили в переделанном под тайник шкафу.

Вместе с ним были арестованы и другие люди, которые ранее покинули дом. Их обвинили в отказе помогать следствию.

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