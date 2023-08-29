Госпогранслужба публикует видео, как беременная девушка-иностранка пыталась вывезти за границу в нише для запасного колеса в автомобиле полуголого мужчину.

Когда мужчину обнаружили, они с девушкой устроили скандал. Успокаивать их приехала полиция, которая решила эвакуировать BMW.

Тогда девушка сначала легла под колеса, вероятно, пытаясь сымитировать наезд на себя, а потом попыталась сбежать на автомобиле.

Оба нарушителя задержаны.

Ранее сообщалось, что пограничники сообщили о планах усилить контроль за выездом мужчин за границу.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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