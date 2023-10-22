США начали передавать Израилю "десятки тысяч снарядов", предназначенных для Украины.

Это подтверждает газета The New York Times после публикации новости о будущей передаче боеприпасов изданием Axios.

"Пообещав отправить больше оружия как Украине, так и Израилю, президент США Джо Байден в четверг попытался дать понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой.

Но несколькими часами ранее представитель министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", - пишет NYT.

В Пентагоне обещают, что поток вооружений Тель-Авиву будет "устойчивым". Поэтому эксперты полагают, что "будут компромиссы" в поставках для обеих стран: и Украины, и Израиля. Поскольку запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения "уже истощились, а производители изо всех сил пытаются удовлетворить спрос".

Также Штаты попытаются разграничить поставки в зависимости от характера войн.

"Соединенные Штаты могли бы предоставить Израилю высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных городских районах. А вот кассетные боеприпасы, которые отправляются в Украину, могут быть более эффективными против позиций, разбросанных по полю боя", - заявил газете источник.

Есть еще три вида оружия, на которые претендуют обе страны. Это "умные" бомбы, а также ракеты Stinger, запасы которых "чрезвычайно ограничены". Кроме того, и Киев, и Тель-Авив используют американские ЗРК Patriot и нуждаются в ракетах для них.

Напомним, недавно в Пентагоне ушли от ответа на вопрос о разнице в отношении США к Украине и Израилю.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что Соединенные Штаты могут и далее одновременно поддерживать Украину и Израиль.