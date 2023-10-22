Министерство обороны РФ прокомментировало недавние удары по Украине.

О них говорится в сводке ведомства.

Как заявляют в министерстве, под Кривым Рогом были поражены склады боеприпасов. Напомним, об ударах по городу сообщалось в пятницу вечером. Украинские власти заявляли о прилете по объекту инфраструктуры.

Также россияне утверждают, что на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области уничтожены "авиационные средства поражения".

О работе ПВО в Хмельницкой области местные власти сообщали сегодня ночью. Украина прилетов не подтверждала.

Также российские военные заявили, что на Херсонском направлении у населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки отразили атаку группы ВСУ, которая форсировала Днепр.

Отметим, что Крынки находятся на левом, подконтрольном России берегу, а остальные два села - на правом, который занят ВСУ.

В Херсонской области Россия также подтвердила удар по Станиславу - там якобы "нанесено поражение живой силе и плавсредствам 123-й бригады территориальной обороны ВСУ".

Ранее сегодня утром власти региона заявили о том, что в Станиславе во время ночного обстрела пострадали до 30 жилых домов, а также школа, магазины и церковь.

Кроме того, РФ утверждает, что за минувшие сутки сбила четыре украинских самолета: три МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а также один Су-25 северо-западнее Донецка. Генштаб ВСУ этого не подтверждал.

Обстрел "Новой почты" под Харьковом, где погибли шесть человек, в МО РФ не прокомментировали.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.