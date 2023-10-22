Президент США Джо Байден хотел положить конец "вечным войнам", которые ранее поглощали Америку, но сейчас он стал похож на "президента военного времени". Конфликты в Израиле и в Украине угрожают отвлечь внимание и ресурсы администрации от внутренних приоритетов и от необходимости противостоять Китаю.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

После нападения ХАМАС на Израиль Байден оказал решительную поддержку еврейскому государству. Но израильские бомбардировки Газы усугубили гуманитарный кризис в городе, а конфликт угрожает распространиться на другие страны.

После взрыва в больнице Газы, в котором каждая сторона обвинила противника, запланированная встреча Байдена с президентом Палестины и другими арабскими лидерами провалилась, что "исказило оптику поездки в пользу Израиля".

Этот конфликт стал второй войной, в которую Байден вложил мощь и престиж США, пишет газета. Обращаясь к американцам с просьбой поддержать Израиль и Украину, президент США "очень походил на президента военного времени", что может затруднить кампанию по его переизбранию на второй срок.

Напомним, 20 октября Байден обратился к американскому народу по поводу ситуации в Израиле и Украине. Мы приводили ключевые тезисы его 15-минутного монолога.

Также мы писали, что Байден и его помощники призывают Израиль не наносить превентивных ударов по ливанской "Хезболле", так как это может открыть второй фронт для Израиля.