Российскую журналистку Лизу Лазерсон и ведущую YouTube-канала "Живой гвоздь" раскритиковали в сети за антисемитский анекдот о мертвых еврейских младенцах в прямом эфире. Ведущей пришлось попросить у пользователей прощения.

В ночь на 21 октября во время стрима в поддержку канала и разговора с бывшим главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым Лазерсон ответила на просьбу одного из донатеров прочитать любимые строки из стихов или песен либо просто рассказать анекдот.

Журналистка призналась, что не любит анекдоты, но вспомнила "черную шутку" о разнице между вагоном с бетоном и вагоном с мертвыми еврейскими младенцами.

"Первый нельзя разгружать вилами. Актуалочка!" - засмеялась Лазерсон, чем вызвала слабые протесты соведущей Лизы Аникиной.

На данный момент видео удалено с YouTube в соответствии с политикой сервиса, но успело разойтись по сети. Его можно просмотреть в соцсети X.

Наконец-то, они полностью показывают, кто они! Без стеснения и смущения. Дна у "руzzкого мира" нет. Уже не к Господу обращаюсь, а к НАТО и Израилю: жгите эту нечисть! Выжигайте полностью! pic.twitter.com/ZVHPTGPYFD — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) October 21, 2023

Подписчиков YouTube-канала на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, в результате которого погибли много детей, такой юмор возмутил. Пользователи оставили гневные комментарии под выпуском стрима, в частности: "Услышать такое от девушки с фамилией Лазерсон... Мне кажется, это за гранью".

После волны хейта журналистка извинилась за неуместную шутку. Она пояснила, что пересказала советский антисемитский анекдот 1970-х годов "в контексте того, что я ненавижу анекдоты", и думала, что он будет воспринят как насмешка над антисемитизмом и попытка борьбы с ним.

"Не секрет, что евреи традиционно шутили над какими‑то трагедиями, самыми чудовищными моментами в жизни, над Холокостом, над антисемитизмом, в Израиле даже есть конкурс антисемитской карикатуры", - сказала она, но отметила, что проявила нечувствительность к эмоциям тех, кого задела трагедия 7 октября, которая "многими воспринимается как настоящий еврейский погром".

"Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот в контексте той чудовищной трагедии, которая произошла. Мои самые глубочайшие, искренние извинения. Я точно не хотела рассказывать его в контексте смерти младенцев и никак не думала, что это будет таким образом увязано", - сказала Лазерсон.

Напомним, по данным СМИ, вместе с боевиками ХАМАС поселения израильтян 7 октября громили палестинские женщины и дети.

Также мы писали, что Украина оказалась на втором месте по количеству погибших в Израиле своих граждан.