Подтвержденное на данный момент число заложников-израильтян, взятых в плен ХАМАС, составляет 212 человек.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Это число не является окончательным, военные продолжают получать новую информацию о пропавших без вести, отмтеил Хагари.

Напомним, вчера ХАМАС освободил двух американских заложниц по гуманитарным соображениям. Джудит и Натали Раанан - мать и дочь.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз просят Израиль отложить наземную операцию в Газе, пока идут переговоры о заложниках.

Также мы писали, что Катар хочет выступить посредником при обмене пленными между Израилем и ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

Вчера в Палестине сообщили об обстреле центрального рынка в секторе Газа, заявляется о 12 погибших.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.