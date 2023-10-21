В сети появилось первое фото американок Джудит и Натали Раанан, которых освободили из плена ХАМАС.

Соответствующий снимок опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

Джудит и Натали Раанан - мать и дочь.

Напомним, сегодня ХАМАС освободил двух американских заложниц по гуманитарным соображениям.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз просят Израиль отложить наземную операцию в Газе, пока идут переговоры о заложниках.

Также мы писали, что Катар хочет выступить посредником при обмене пленными между Израилем и ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.