Арабские СМИ сообщают о 12 погибших на рынке Нусейрат, который попал под обстрел в центральной части сектора Газа.

Видео с места событий публикуют арабские телеграм-каналы.

Сообщается, что также есть десятки пострадавших и значительные разрушения в окружающем рынок жилом районе, где, по неподтверждённой информации, есть лагерь для беженцев.

В Израиле пока никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль нанёс удар по греческой церкви в секторе Газа. Под руинами могут находиться сотни людей.

Ровно две недели назад, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.