Ночью 23 октября россияне совершили 19 обстрелов по территории Украины. Под удар попали восемь населенных пунктов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его данным, удары наносились по следующим регионам:

Донецкая область - около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар;

- около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар; Херсонская область - в течение ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попал поселок Кизомыс;

- в течение ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попал поселок Кизомыс; Сумская область - ночью оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. Жертв и пострадавших нет;

- ночью оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. Жертв и пострадавших нет; Одесская область - вражеские войска атаковали регион с помощью БПЛА. Благодаря силам противовоздушной обороны, беспилотник был сбит. Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, ночью 23 октября россияне атаковали Украину 13-ю беспилотниками "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Все воздушные цели сбила украинская ПВО.

Также Силы обороны юга заявили, что ночная атака "Шахедов" длилась более 3,5 часов.