Ночью РФ совершила 19 обстрелов по территории Украины
Ночью 23 октября россияне совершили 19 обстрелов по территории Украины. Под удар попали восемь населенных пунктов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
По его данным, удары наносились по следующим регионам:
- Донецкая область - около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар;
- Херсонская область - в течение ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попал поселок Кизомыс;
- Сумская область - ночью оккупанты совершили минометные обстрелы населенных пунктов Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. Жертв и пострадавших нет;
- Одесская область - вражеские войска атаковали регион с помощью БПЛА. Благодаря силам противовоздушной обороны, беспилотник был сбит. Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, ночью 23 октября россияне атаковали Украину 13-ю беспилотниками "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Все воздушные цели сбила украинская ПВО.
Также Силы обороны юга заявили, что ночная атака "Шахедов" длилась более 3,5 часов.