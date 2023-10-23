Ведущую ютьюб-канала "Живой гвоздь" Лизу Лазерсон на два месяца отстранили от эфиров за антисемитский анекдот о мертвых еврейских младенцах.

Об этом сообщил в своем Телеграм сооснователь канала, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"После встречи с Лизой Лазерсон принял решение - Лиза отстранена от эфиров "Эха/Живого гвоздя" на 2 месяца (практически до конца года)", - сказано в его посте.

В ответ Лазерсон заявила, что не собирается возвращаться на канал.

"Спасибо всем, кто меня поддержал. И еще раз прошу прощения у тех, кого обидела. Эфиры "Живого гвоздя" были для меня единственной работой. Анекдот был действительно ужасным, но он прозвучал в начале шестичасового эфира по сбору донатов в пользу "Живого гвоздя" по просьбе донатера, в присутствии Алексея Венедиктова, который позже сказал, что у него были в этот момент проблемы со связью. Теперь я понимаю, почему в Советском Союзе за анекдоты сажали. И поэтому на "Живой гвоздь" через 2 месяца я не вернусь", — написала журналистка в своем телеграм-канале.

Канал "Живой гвоздь" создан командой закрытой после начала вторжения в Украину российской радиостанции "Эхо Москвы", где Венедиктов был главным редактором.

Вчера мы подробно рассказывали о ситуации с возмутительным анекдотом, рассказанным Лазерсон.

Мы также сообщали о росте антисемитизма в Европе, в частности, в Австрии.