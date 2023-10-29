На Дегтяревском мосту в Киеве начали монтировать новые балки. Рабочие установили уже 12 из 14 необходимых балок.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", побывавший рядом с местом проведения восстановительных работ.

Напомним, 30 сентября во время монтажа одна из балок лопнула, зацепив уже установленные, после чего они начали разрушаться по известному эффекту домино. Также сообщалось, что фирма-подрядчик обязалась восстановить мост за свой счет.

Дегтяревский мост - это автомобильный мост с трамвайной линией, который является частью улицы Дегтяревской. Он проходит над участком Малой окружной, где сходятся улицы Телиги и Довженко, и находится неподалеку от многострадального Шулявского моста, который "устал" (по выражению мэра Виталия Кличко) и упал в 2017 году.

В 2023 году, уже в разгар войны - и на 60-летний юбилей Дегтяревского моста - там решили затеять ремонт почти на миллиард гривен (если точнее, то тендер в Prozorro был на 934 миллиона). Эстакаду моста закрыли на реконструкцию в начале июня.

Ранее мы публиковали видео момента падения Дегтяревского моста.

Также в начале октября сообщалось, что на рухнувшем мосту убрали обвалившиеся балки.