Социальная сеть Илона Маска Х (бывший Twitter) заблокировала страницу проиранской военизированной группировки "Хезболла", базирующейся в Ливане.

Сообщение об этом можно увидеть в Х.

Ранее СМИ писали, что Маск планирует заблокировать соцсеть X в Европе, чтобы не соблюдать закон о цифровых услугах.

"Миллиардер Tesla, год назад купивший за 44 миллиарда долларов Twitter, который теперь называется X, обсуждал возможность закрыть доступ к приложению в регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Европейском Союзе", — говорится в публикации.

Как утверждает источник, Маск всё больше разочаровывается в необходимости соблюдать упомянутый закон, который вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ эффективных и прозрачных систем модерации, а также удаления ложной, вводящей в заблуждение и вредной информации.

Мы также сообщали, что страницу младшего Дональда Трампа в Х взломали и опубликовали пост о смерти его отца.

"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", — говорилось в посте. Впрочем, вскоре после взлома он был удалён.