Министерство иностранных дел Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской "администрации" Ялты.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Фейсбуке.

Ведомству стало известно в частности об участии представителей российской "администрации" в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей.

Российская и турецкая стороны также обсуждали возможность заключения соглашения по установлению побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьёзностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", — сказано в сообщении Николенко.

Спикер подчеркнул, что согласно нормам международного права, Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная РФ, и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма.

"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать её повторения в будущем", — добавил Николенко.

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