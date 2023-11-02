Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который сейчас сотрудничает с Петром Порошенко, считает Владимира Зеленского успешным президентом из-за уверенной победы на выборах и представлении Украины на мировой арене. Однако при этом он заявил о его авторитаризме.

Об этом Луценко заявил в интервью немецкой газете Welt, которое вышло под заголовком: "Зеленский правит как авторитарный человек, единолично принимающий решения".

"Но за этим (победой на выборах и внешнеполитическими успехами - Ред.) скрываются его внутриполитические проступки, о которых никто не говорит: Зеленский правит как авторитарный единоличный правитель, что имеет негативные последствия", - считает экс-генпрокурор.

Он обвинил Зеленского в кумовстве. По его словам, на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции президент назначил своего близкого человека, и тот за год не подготовил электрические трансформаторы к воздушным ударам РФ.

Луценко также сравнил Зеленского-актера с Зеленским-президентом.

"В своей карьере он зачастую выступал сольно. А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно - лишь бы тебе аплодировали", - сказал Луценко, добавив об игнорировании президентом мнения оппозиции.

Он рассказал, что считает президента искренним человеком, который не любит коррупцию, но критикует за ограничение свободы СМИ и допущение чрезмерного влияния США на принятие решений в стране.

"В результате страдает украинская демократия. Ведь именно её мы защищаем от России", - заявил Луценко.

Еще летом Луценко утверждал, что война началась из-за Зеленского.

На днях Алексей Арестович заявил, что Зеленский ведет себя как диктатор и отрицает реальность.