После выхода статьи главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о тупике на фронте (и ряда других подобных сигналов, например, статьи в Time), в Офисе президента заявили, что у Киева есть стратегия победы.

"Цели и стратегия Украины очевидны и понятны, и у нас есть четкое понимание того, как будет выглядеть "конец войны", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Подоляка, план состоит в нанесении "тактического поражения" России в расчете на последующую внутреннюю дестабилизацию в РФ.

"Увеличение поставок вооружения для достижения технологического превосходства на поле боя. Значительные тактические поражения России. Крах российского оборонного заказа. В результате: бесконтрольное возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию – крушение фундаментальных мифов российской пропаганды – окончательное снижение влияния "путинской вертикали" внутри России – самоизоляция России – внутренние беспорядки – замена нынешних российских элит элитами переходного периода. В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), существенно снизив поддержку глобальной нестабильности. И возвращается возможность возродить международное право и международные институты", - написал советник Андрея Ермака.

Напомним, в Кремле заявили, что не согласны с заявлением главкома ВСУ, что война зашла в тупик.

Ранее мы анализировали в отдельном материале, что значат заявления Залужного о тупике на фронте.