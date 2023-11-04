Бывший президент Польши Лех Валенса предупредил об угрозе терактов в стране. Их может устроить "проигравшая на выборах партия" - то есть, видимо, правящая "Право и справедливость".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Не все в Польше закончилось выборами. Имею информацию, что запланирован ряд террористических действий. Проигравшая на выборах партия способна сделать все, чтобы не отказаться от власти", - написал Валенса.

Он заявил, что уже подал официальное заявление о совершении преступления в специальные службы.

Напомним, на недавно состоявшихся выборах "ПиС" хоть и заняла первое место, но оппозиция, возглавляемая бывшим премьером Дональдом Туском, совокупно получила больше голосов и сейчас готовит коалиционное соглашение, которое обещают представить на днях.

При этом президентский пост остаётся за правящей ПиС. Что это значит для Польши и ее отношений с Украиной и Европой, мы подробно разбирали в отдельном материале.

Также мы писали, что в Польше недостаточное количество людей приняли участие в референдуме, который проходил одновременно с парламентскими выборами, чтобы его результаты считались обязательными к исполнению.