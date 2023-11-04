Завтра, 5 ноября, в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди и порывы ветра. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября ночью в Винницкой и Житомирской областях, днем ​​в Закарпатье ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении.

Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем ​​в западных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

В Киеве и области ночью и утром возможны порывы ветра до 17-22 м/с.

"Будьте осторожны! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев", - предупреждают в ГСЧС.

Напомним, 28 октября из-за непогоды в Киеве погибли два человека, еще 7 жителей получили травмы и переломы. Зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.

Также из-за непогоды без света остались 306 тысяч потребителей в 1045 населенных пунктах. Больше всего отключений в Хмельницкой области.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий после стихии в Киеве. Штормовой ветер над Украиной сломал деревья и снёс рекламный щит на Бориспольской трассе.