Десятки тысяч участников фестиваля оказались заблокированы в пустыне штата Невада из-за ливней, есть погибший
Во время фестиваля современного искусства Burning Man в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США), где были представлены две украинские инсталляции, более 70 тысяч тысяч посетителей оказались заблокированы сильными ливнями. Погиб человек.
Об этом сообщает CNN.
Дожди в Неваде начались еще в пятницу, 1 сентября. Непогода превратила пустынный песок в непроходимую грязь с лужами. Организаторы фестиваля останавливали ехавшие на Burning Man авто. Некоторые посетители пытались добраться на мероприятие, преодолев большие расстояния, в надежде, что прогнозируемые штормы не усугубят ситуацию. Однако на данный момент по пустыне ездят только службы экстренной помощи и редкие машины. Посетители не могут ни выехать домой, ни въехать на фестиваль.
Участники фестиваля прячутся в кемпингах и с трудом пробираются между палатками пешком. Часть палаток была затоплена, а мобильная связь почти не работает. Кроме того, из-за погодных условий посетители не могут воспользоваться переносными туалетами. Тем, кто проживает в палатках, порекомендовали пользоваться туалетами гостей, приехавших на автофургонах.
Организаторы порекомендовали людям экономить воду и продукты.
Также очевидцы публикуют в соцсетях видео из палаточного лагеря.
BURNING MAN: Local authorities have declared the event a disaster. With 5,000 VCs and 65,000 registered Democrats trapped in Black Rock City, Biden is under pressure to declare the event a national disaster.— @amuse (@amuse) September 3, 2023
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Фестиваль современного искусства Burning Man был основан в июне 1986 года. Впервые он прошел в той же пустыне Блэк-Рок в 1990 году.
Отметим, что в этом году на фестивале были представлены две инсталляции из Украины: "Храм ежа" и "Птица-феникс". В частности, "Птица-феникс" перед открытием прошла символический ритуал сожжения. Ее скрывал короб из досок, и это впервые, когда организаторы фестиваля разрешили что-то жечь, кроме главной деревянной человеческой фигуры в последний день фестиваля. За досками открылась скульптура птицы-феникс. Из ее пепла появился огромный стальной украинский трезубец.
Что касается "Храма ежа", инсталляция состоит из противотанковых ежей, на которых разместили истории погибших украинских воинов.
Ранее мы писали, что в прошлом году в турецкой Анталии из-за проливных дождей затопило дома, рухнули мосты.
А в пустынной Саудовской Аравии в ноябре прошли аномально сильные ливни. В сети появились видео их последствий: пустыня превратилась в море.