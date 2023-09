Во время фестиваля современного искусства Burning Man в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США), где были представлены две украинские инсталляции, более 70 тысяч тысяч посетителей оказались заблокированы сильными ливнями. Погиб человек.

Об этом сообщает CNN.

Дожди в Неваде начались еще в пятницу, 1 сентября. Непогода превратила пустынный песок в непроходимую грязь с лужами. Организаторы фестиваля останавливали ехавшие на Burning Man авто. Некоторые посетители пытались добраться на мероприятие, преодолев большие расстояния, в надежде, что прогнозируемые штормы не усугубят ситуацию. Однако на данный момент по пустыне ездят только службы экстренной помощи и редкие машины. Посетители не могут ни выехать домой, ни въехать на фестиваль.

Участники фестиваля прячутся в кемпингах и с трудом пробираются между палатками пешком. Часть палаток была затоплена, а мобильная связь почти не работает. Кроме того, из-за погодных условий посетители не могут воспользоваться переносными туалетами. Тем, кто проживает в палатках, порекомендовали пользоваться туалетами гостей, приехавших на автофургонах.

Организаторы порекомендовали людям экономить воду и продукты.

Также очевидцы публикуют в соцсетях видео из палаточного лагеря.

BURNING MAN: Local authorities have declared the event a disaster. With 5,000 VCs and 65,000 registered Democrats trapped in Black Rock City, Biden is under pressure to declare the event a national disaster.

pic.twitter.com/6krMiAeJFs