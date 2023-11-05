Президент Украины Владимир Зеленский может отменить свой визит в Израиль из-за утечки информации о его приезде на израильском телеканале Channel 12.

Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

По словам источника издания, президент Украины обдумывает отмену приезда в Израиль, поскольку он не хотел, чтоб об этой поездки знали заранее.

"Он очень разочарован", - добавил источник.

Отметим, что в пятницу источники "Страны" в правительстве также сообщали, что Зеленский не поедет в Израиль на следующей неделе, как об этом писали израильские СМИ.

В то же время, источник в израильских дипломатических кругах сказал "Стране", что Зеленский все же может посетить в течение ближайшей недели Израиль. А опровержения с украинской стороны могут быть вызваны стремлением не анонсировать визит заранее. При этом источник подтверждает, что вероятность визита далеко не 100%.

"Но работа по его подготовке продолжается", - сказал источник.

Ранее сообщали, что Израиль не отказывал Владимиру Зеленскому в визите солидарности.

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