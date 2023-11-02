Госсекретарь Блинкен и США ищут помощи у арабских стран для контроля над сектором Газа в конце войны.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Должностные лица говорят, что еще слишком рано обсуждать конкретные детали, а сторонние аналитики не видят на данный момент точного плана управления Газой возможным, но ожидается, что этот вопрос будет поднят во время предстоящего визита Блинкена в регион.

"В этих дискуссиях участвуют основные заинтересованные стороны", - сказал сенатор Бен Кардин (демократ, Мэриленд), председатель сенатского комитета по международным отношениям.

Среди стран, с кем они ведут переговоры, – Египет, Катар и Турция.

Между тем Блинкен уверен, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво, поэтому необходимо найти новый механизм, который позволит Тель-Авиву избежать повторения атак со стороны ХАМАС.

Отвечая на вопрос, в чем заключается стратегия Израиля в отношении сектора Газа и кто будет управлять им, когда конфликт закончится, глава Госдепа США заявил: "Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС будет в состоянии повторить то, что он сделал".

Также стало известно, что мусульмане из Демократической партии США выставили главе Белого дома Джо Байдену ультиматум: если он не добьется прекращения огня в секторе Газа до сегодняшнего вечера, они будут работать против сбора пожертвований и голосов для его переизбрания в 2024 году.

Заявление опубликовал Национальный мусульманский демократический совет, в который входят лидеры Демократической партии из решающих для голосования штатов.