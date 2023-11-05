В воскресенье вечером, 5 ноября, в Одессе прогремели взрывы. В центре города образовалась огромная воронка.

О последствиях взрывов в Одессе сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"Воронка в центре Одессы", - написал Гончаренко.

Сначала Воздушные силы ВСУ заявили о полете ракет в направлении Одесской области, а местные паблики написали об атаке "Шахедов" и сильных взрывах.

Также появилось видео обстановки в центре Одессы после объявления воздушной тревоги и взрывов. На кадрах можно заметить, как по улице бегут люди.

Местные телеграм-каналы опубликовали ролик с огромной воронкой в центре города.

Также одесские издания сообщают о поврежденных домах в результате прилета.

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