Появились кадры последствий утреннего ракетного удара россиян по судоремонтному заводу около Одессы. В результате атаки РФ четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести.

Фото публикует Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 30 октября утром вооруженные силы России нанесли ракетные удары по Одесской области. Враг попал в судоремонтный завод в Одесском районе.

Повреждены административное здание и техника предприятия.

Также появилось видео последствий утреннего ракетного удара по Одесскому району. Видна воронка в поле недалеко от жилых домов.

Напомним, сегодня утром в Одессе прозвучало несколько взрывов. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что под Одесской атакован судоремонтный завод. По его данным, были запущены шесть "Ониксов".

Позже эту информацию подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он сообщил, что повреждены административное здание и техника предприятия. Возник пожар, который уже потушили.

Пострадали 62-летний мужчина и 57-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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