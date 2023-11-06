В соцсетях появилось видео, где мужчина в военной форме рассказывает о ситуации на фронте, связанной с выплатами и проблемами на передовой.

"Если ты идешь на позицию, ты получаешь 100 тысяч, 3 км отошел – получаешь 38. Хотя на 3 км артиллерия стреляет точно так же".

По его словам, военнослужащие заправляют и ремонтируют технику за свои средства.

"Когда привозишь труп двухсотого, они берут кровь на анализ, чтобы отказать в выплате 15 миллионов", – также сообщил мужчина (видимо, речь идет о проверке на алкоголь).

Также, по его словам, военнослужащие не имеют связи с командирами и вообще не знают, кто у них командир.

"Идите в посадку "мясом" – там на месте БК (боекомплект) есть... Но там нет ни БК, ни воды, ни еды, и некому звонить", – так охарактеризовал мужчина команды, которые отдают солдатам.

"Женщины не могут найти трупы своих мужей. Командиры не интересуются, что нужно солдатам... Устраивают своих любовниц на должности в тылу с высокими зарплатами", – добавил он.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины провели аудит в десятках воинских частей и обнаружили злоупотребления по поводу выплат "боевых" на 123 миллиона.

Также мы писали, что в Днепре разгораются уголовные скандалы в армии, связанные с боевыми выплатами и превышением полномочий.