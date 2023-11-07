По колонне президента Палестины Махмуда Аббаса открыли огонь.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, во время атаки погиб охранник Аббаса.

Ответственность за нападение взяла на себя группа под названием "Дети Абу Джанделя". В своем вчерашнем заявлении, опубликованном в соцсетях, они предъявили Аббасу 24-часовой ультиматум с требованием предпринять шаги в поддержку сектора Газа и против Израиля. Также Аббаса призвали сделать четкое заявление, отвергающее слова госсекретаря США Блинкена.

Аббас в воскресенье провел неожиданную встречу на Западном берегу с госсекретарем США. Сообщалось, что в ходе встречи Аббас заявил о необходимости разрешить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и объявить "немедленное прекращение огня", а Блинкен сказал, что США полны решимости доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Также Блинкен во время встречи не призывал к прекращению огня. Американский дипломат отметил, что "палестинцев не следует заставлять мигрировать" и что США поддерживают усилия по созданию независимого палестинского государства.

На выходных мы писали о встрече Аббаса и Блинкена.

При этом в октябре лидер Палестины отказался от участия во встрече с президентом США Джо Байденом.